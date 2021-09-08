В Кронштадте загорелся сарай

В Кронштадте загорелся сарай
Через 12 минут огонь потушили. Фото: Baltphoto

Очередной пожар произошел в Кронштадтском районе.

Сегодня, восьмого сентября в четыре часа дня поступило сообщение о пожаре по адресу: Кронштадтское шоссе, д 17. Там горел небольшой сарай. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербургу.

Через 12 минут огонь потушили. В пожаре никто не пострадал. В тушении пожара участвовали: две спецмашины и 12 спасателей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что во Фрунзенском районе Петербурга произошел квартирный пожар. Не обошлось без жертв. Ранним утром загорелась однокомнатная квартира площадью 32 квадратных метра в доме № 35/1 на проспекте Славы. Горела обстановка на площади 4 «квадратов». Спасатели справились с огнем к 6:30, сообщили в ГУ МЧС РФ по городу. Из квартиры был эвакуирован и передан бригаде скорой помощи 81-летний мужчина. Он умер в машине скорой помощи.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу крнштадт новости СПб пожар происшествие


 

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