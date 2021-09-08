В Санкт-Петербурге ожидается ухудшение погодных условий

В Санкт-Петербурге ожидается ухудшение погодных условий
Высота волн составит 0,5-1,0 метров. Фото: spun.fkpkzs.ru

По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС» сегодня, восьмого сентября, начиная с семи-десяти часов вечера, ожидается усиление западного, юго-западного ветра. Он будет 17-19 м/с.

Высота волн составит 0,5-1,0 метров. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по г. Северной столице.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, какой погода будет в четверг, 9 сентября. Так, в Петербурге ожидается облачная погода, не обойдется без осадков. Предстоящей ночью столбики термометров опустятся до +13..+15 градусов, местами пройдут небольшие дожди. В дневное время потеплеет до +17, дождь продолжит идти. Как сообщили синоптики ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», подует западный, юго-западный умеренный ветер. Атмосферное давление будет мало меняться.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу новости СПб погода ухудшение погоды ФГБУ "Северо-Западное УГМС"


 

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