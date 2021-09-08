Шесть классов в школах Петербурга закрыли на карантин из-за простуды и коронавируса

В Северной столице с первого по восьмое сентября шесть классов перешли на удаленное обучение из-за болезней школьников, в том числе ковидом. Это всего лишь 0,03% от общего числа классов в Петербурге. В комитете по образованию города называют коронавирусную обстановку спокойной. На смешанном формате обучения находятся чуть более тысячи учеников.

На дистанционном обучении находятся шесть классов в пяти школах. В них из-за болезни отсутствует 181 ребенок, а также 110 учителей (0,25 % от общего количества сотрудников). Об этом сообщает Комитет по образованию Петербурга.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что около 5,5 млрд доз вакцин от ковида ввели во всем мире. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус. Отмечается, что 80% из них приходятся на государства с высоким и средним уровнем доходов, отметил он.