Сотрудников общежития СБбГУ подозревают в продаже вещей выпускников

Сотрудников общежития СБбГУ подозревают в продаже вещей выпускников
Женщина продавала чайники, этажерки, гладильные доски, пароварку и другие вещи. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Сотрудниц общежития СПбГУ заподозрили в продаже вещей, которые оставили выпускники. Университет передал информацию полиции.

Студенты главного университета города обратили внимание на пост в группе «Объявления СПбГУ» в соцсети «ВКонтакте». Его выложила завхоз общежития № 16. Женщина продавала чайники, этажерки, гладильные доски, пароварку и другие вещи. Похожее объявление там же разместила начальница участка отдела обслуживания общежитий. Студенты предположили, что работницы распродают вещи выпускников. Об этом сообщает «Бумага».

Обучающиеся доложили об этом в виртуальную приемную СПбГУ. Там им ответили, что информацию передали в полицию.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Биоинформатики из Санкт-Петербургского государственного университета стали первыми в России, кто получил грант Фонда Цукерберга.

новости СПб объявление полиция спбгу университет


 

Новости партнеров
В Петербурге пожарные тушили загоревшиеся шпалы
В Петербурге пожарные тушили загоревшиеся шпалы
В детсаду в Понтонном родители
В детсаду в Понтонном родители "забыли" 3-летнюю девочку
Арбитр, судья FIFA из Петербурга Александр Березкин скончался из-за ДТП
Арбитр, судья FIFA из Петербурга Александр Березкин скончался из-за ДТП
Бюрократические новшества усложнят выдачу трупов родственникам в Петербурге
Бюрократические новшества усложнят выдачу трупов родственникам в Петербурге
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Россиянам рассказали о самом полезном для сердца продукте
Петербуржцы после жаркого лета массового скупают обогреватели
В Петербурге оштрафовали комика Илью Соболева за оскорбительное видео
Врачам в России заплатят 200 рублей за каждого привитого от ковида
Сотрудников общежития СБбГУ подозревают в продаже вещей выпускников
Шесть классов в школах Петербурга закрыли на карантин из-за простуды и ...
В мире ввели уже около 5,5 млрд доз вакцин от коронавируса
В Петербурге представили проект реконструкции станции метро «Фрунзенская»