Сотрудников общежития СБбГУ подозревают в продаже вещей выпускников

Сотрудниц общежития СПбГУ заподозрили в продаже вещей, которые оставили выпускники. Университет передал информацию полиции.

Студенты главного университета города обратили внимание на пост в группе «Объявления СПбГУ» в соцсети «ВКонтакте». Его выложила завхоз общежития № 16. Женщина продавала чайники, этажерки, гладильные доски, пароварку и другие вещи. Похожее объявление там же разместила начальница участка отдела обслуживания общежитий. Студенты предположили, что работницы распродают вещи выпускников. Об этом сообщает «Бумага».

Обучающиеся доложили об этом в виртуальную приемную СПбГУ. Там им ответили, что информацию передали в полицию.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Биоинформатики из Санкт-Петербургского государственного университета стали первыми в России, кто получил грант Фонда Цукерберга.