Пушкина поддержала феминисток, желающих переименовать улицы Петербурга

Она отметила, что женщины действительно сыграли большую боль в истории и нужно это увековечивать.
Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина прокомментировала инициативу феминисток, которые предложили дать женские имена некоторым улицам в Санкт-Петербурге. Она показалась ей «отличной». Об этом пишет «Газета.ru».
Пушкина отметила, что женщины сыграли большую роль в истории. Среди них много выдающихся ученых, литераторов, химиков, физиков, артистов и прочих.
«Женщины, которые опережали свое время, которыми мы восхищаемся, которым до сих пор стараемся подражать, — их имена должны быть увековечены»,
— заявила Пушкина.
Напоминаем, что в Петербурге прошла акция «Возвращенные имена», в рамках которой феминистки рассказали о прежних названиях некоторых улиц в городе. Малая Конюшенная, например, раньше называлась в честь революционерки Софьи Перовской.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что акция «Ленинградская минута молчания» прошла в Музее обороны и блокады.