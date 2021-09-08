Пушкина поддержала феминисток, желающих переименовать улицы Петербурга

Пушкина поддержала феминисток, желающих переименовать улицы Петербурга
Оксана Пушкина прокомментировала акцию феминисток. Фото: Госдума

Она отметила, что женщины действительно сыграли большую боль в истории и нужно это увековечивать.

Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина прокомментировала инициативу феминисток, которые предложили дать женские имена некоторым улицам в Санкт-Петербурге. Она показалась ей «отличной». Об этом пишет «Газета.ru».

Пушкина отметила, что женщины сыграли большую роль в истории. Среди них много выдающихся ученых, литераторов, химиков, физиков, артистов и прочих.

«Женщины, которые опережали свое время, которыми мы восхищаемся, которым до сих пор стараемся подражать, — их имена должны быть увековечены»,

— заявила Пушкина.

Напоминаем, что в Петербурге прошла акция «Возвращенные имена», в рамках которой феминистки рассказали о прежних названиях некоторых улиц в городе. Малая Конюшенная, например, раньше называлась в честь революционерки Софьи Перовской.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что акция «Ленинградская минута молчания» прошла в Музее обороны и блокады.

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