Акция «Ленинградская минута молчания» прошла в Музее обороны и блокады

Акция «Ленинградская минута молчания» прошла в Музее обороны и блокады
Фрагменты из дневников Елены Мироновой и Галины Кабановой впервые озвучили на мероприятии. Фото: Pixabay

Акция под названием «Ленинградская минута молчания» прошла сегодня в Музее обороны и блокады Ленинграда.

Работники музея создали видеопролог в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Это фото, дневники и письма из коллекции учреждения. Также это — стихи поэтов Ольги Берггольц, Вадима Шефнера и Веры Ибнер. Видеопролог к минуте молчания показали петербуржцем. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Директор Музея обороны и блокады Ленинграда Елена Лезик призвала почтить память о погибших во время блокады ленинградцев. Она отметила, что петербуржцы всегда будут помнить о них.

Фрагменты из дневников Елены Мироновой и Галины Кабановой впервые озвучили на мероприятии. Геолог Елена Миронова умерла в блокаду от голода вместе с маленьким сыном. Галине Кабановой было 14, когда ее спасли из пробитого снарядом дома блокадного города.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что восьмого сентября в истории нашей страны печальная дата — день начала блокады Ленинграда войсками нацистской Германии.

блокада минута молчания Музей обороны и блокады Ленинграда новости СПб санкт-петербург


 

Новости партнеров
Женщинам каких знаков зодиака уготовано счастье в браке
Женщинам каких знаков зодиака уготовано счастье в браке
Погиб глава МЧС России Евгений Зиничев
Погиб глава МЧС России Евгений Зиничев
В тылу циклона: в Петербурге в четверг ожидается дождь и +15, как и 64 года назад
В тылу циклона: в Петербурге в четверг ожидается дождь и +15, как и 64 года назад
В Петербурге пожарные тушили загоревшиеся шпалы
В Петербурге пожарные тушили загоревшиеся шпалы
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Рост Микеланджело вычислили по его обуви
90-летний Иван Краско выписался из больницы и готовится к спектаклям
На Рябовском обнаружили гнилые трупы супружеской пары
Акция «Ленинградская минута молчания» прошла в Музее обороны и блокады
В Московском районе каршеринг после аварии превратился в груду металла
Россиянам рассказали о самом полезном для сердца продукте
Петербуржцы после жаркого лета массового скупают обогреватели
В Петербурге оштрафовали комика Илью Соболева за оскорбительное видео