Акция «Ленинградская минута молчания» прошла в Музее обороны и блокады

Фрагменты из дневников Елены Мироновой и Галины Кабановой впервые озвучили на мероприятии. Фото: Pixabay

Фрагменты из дневников Елены Мироновой и Галины Кабановой впервые озвучили на мероприятии. Фото: Pixabay

Акция под названием «Ленинградская минута молчания» прошла сегодня в Музее обороны и блокады Ленинграда.

Работники музея создали видеопролог в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Это фото, дневники и письма из коллекции учреждения. Также это — стихи поэтов Ольги Берггольц, Вадима Шефнера и Веры Ибнер. Видеопролог к минуте молчания показали петербуржцем. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Директор Музея обороны и блокады Ленинграда Елена Лезик призвала почтить память о погибших во время блокады ленинградцев. Она отметила, что петербуржцы всегда будут помнить о них.

Фрагменты из дневников Елены Мироновой и Галины Кабановой впервые озвучили на мероприятии. Геолог Елена Миронова умерла в блокаду от голода вместе с маленьким сыном. Галине Кабановой было 14, когда ее спасли из пробитого снарядом дома блокадного города.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что восьмого сентября в истории нашей страны печальная дата — день начала блокады Ленинграда войсками нацистской Германии.