Петербург почтит память жертв блокады Ленинграда

Восьмого сентября в истории нашей страны печальная дата — день начала блокады Ленинграда войсками нацистской Германии. В этот день в Петербурге пройдут кинопоказы, чтения и памятные события, посвященные годовщине начала страшных дней, месяцев и лет, унесших сотни тысяч жизней.

Сегодня по традиции памятные мероприятия начнутся с возложения цветов к мемориальной доске на Невском проспекте, 14. Затем торжественно-траурные церемонии пройдут на Пискаревском, Серафимовском и Смоленском мемориальных кладбищах, других местах захоронений воинов, защитников и жителей блокадного Ленинграда. Акции памяти жертв блокады Ленинграда пройдут на площади Победы и в Соляном переулке.

В полдень объявлена общегородская минута молчания. Заработают уличные громкоговорители, по которым будут транслироваться удары метронома и памятные слова о мужестве и героизме ленинградцев.

Кроме того, в городе откроется мультимедийный проект «Блокадные маршруты», где при помощи технологии виртуальной реальности можно будет увидеть 12 локаций такими, какими они были в годы блокады.

Вечером в БКЗ Октябрьский пройдет концерт.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в День памяти жертв блокады проезд в Петербурге будет бесплатным для ветеранов.