В петербургском метро объяснили задержки в движении поездов

Оказывается, поезда следовали с увеличенным интервалом из-за неисправного состава.

В ночь на 9 сентября поезда в петербургском метро следовали с задержкой. Об этом рассказали пассажиры в социальных сетях. В ГУП «Петербургский метрополитен» объяснили, чем были обусловлены промедления, пишет «Фонтанка».

Известно, что поезда ходили с большим интервалом на фиолетовой ветке. Поезда останавливались на станциях и некоторое время стояли с открытыми дверьми. При этом происходящее никак не комментировалось.

«Поезда следовали с увеличенным интервалом, неисправный состав шел в депо. На график почти не повлияло, интервал восстанавливается», — рассказали в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге представили проект реконструкции станции метро «Фрунзенская».