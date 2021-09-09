В Петербурге опубликовали рассекреченные документы о блокаде Ленинграда

Возложение венков на Пискаревском мемориальном кладбище в честь Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Возложение венков на Пискаревском мемориальном кладбище в честь Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Ознакомиться с ними можно на портале «Архивы Санкт-Петербурга».

В Санкт-Петербурге в рамках проекта ко Дню памяти жертв блокады опубликовали рассекреченные документы о блокаде Ленинграда. Посмотреть их можно на сайте «Архивы Санкт-Петербурга». Об этом сообщает пресс-службе архивного комитета городской администрации.

В документах рассказывается, например, о событиях 1943 года, когда немецкие агенты попали в тыл. Также там есть сведения об увеличении запретного времени для передвижения ленинградцев по городу и прочие, не менее ценные, данные.

» Электронный проект представляет также архивные документы, связанные с началом войны и послевоенным восстановлением города, партизанским движением и формированием Ленинградского народного ополчения»,

— говорится в сообщении пресс-службы.

Также в архивах есть раритетные фотографии – на них запечатлены бойцы Красной армии, школьники и танки.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Лахта Центр» станет гигантским метрономом в память о начале блокады Ленинграда.