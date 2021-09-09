На улице Шевченко сгорела легковушка

На улице Шевченко сгорела легковушка
На место происшествия прибыли спасатели, но зря. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

Утром 9 сентября в Василеостровском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 01:19. В Василеостровском районе, на улице Шевченко у дома 29 загорелся автомобиль.

Как с сообщили в ГУ МЧС по городу, в «Тойоте» обгорел моторный отсек и обшивка салона. Кроме того, частично пострадал рядом стоящий автомобиль «Фольксваген».

Справиться с огнем удалось в 02:01. Информации о пострадавших не поступало.

В ликвидации пожара участвовали две единицы спецтехники и девять человек личного состава.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Гатчинском районе Ленобласти во вторник днем потушили пожар в многоквартирном доме. Потребовалась эвакуация жильцов.

Василеостровский район пожар происшествия


 

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