На улице Шевченко сгорела легковушка

На место происшествия прибыли спасатели, но зря. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

На место происшествия прибыли спасатели, но зря. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

Утром 9 сентября в Василеостровском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 01:19. В Василеостровском районе, на улице Шевченко у дома 29 загорелся автомобиль.

Как с сообщили в ГУ МЧС по городу, в «Тойоте» обгорел моторный отсек и обшивка салона. Кроме того, частично пострадал рядом стоящий автомобиль «Фольксваген».

Справиться с огнем удалось в 02:01. Информации о пострадавших не поступало.

В ликвидации пожара участвовали две единицы спецтехники и девять человек личного состава.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Гатчинском районе Ленобласти во вторник днем потушили пожар в многоквартирном доме. Потребовалась эвакуация жильцов.