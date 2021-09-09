Петербуржцев возмутил проект памятника Хо Ши Мину

Петербуржцев возмутил проект памятника Хо Ши Мину
В Петербурге собираются поставить памятник Хо Ши Мину. Фото: Викисклад

Проект памятника герою национального освобождения Вьетнама Хо Ши Мину взывал не только критику со стороны архитекторов, но недоумение у петербуржцев.

Градостроительный совет Северной столицы представил проект в среду, 8 сентября. Памятник в золотом цвете может появиться в Выборгском районе города на перекрестке проспекта Просвещения и улицы Хошимина.

Однако и сама идея памятника, и выбор исторической личности для увековечивания, вызвали у местных жителей ряд вопросов, сообщил Peterburg2.

«А зачем он вообще тут нужен? На Сикейроса тоже установят?», «Какое он имеет к нам отношение», — размышляют горожане.

Кроме того, горожан интересует, из каких источников будет финансироваться проект. Другие полагают, что оплачивать и создание, и установку памятника будет сам Вьетнам, а не российская сторона.

Напомним, что главной претензией к монументу со стороны специалистов стало требование Вьетнама окрасить его в «золотой» цвет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Хо Ши Мин будет из бронзы, в высоту составит четыре метра.

новости СПб хо ши мин


 

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