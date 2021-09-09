Авария спровоцировала трамвайную пробку на Большом Сампсониевском

Авария спровоцировала трамвайную пробку на Большом Сампсониевском
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

В Выборгском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого образовалась трамвайная пробка.

Дорожный инцидент произошел в четверг, 9 сентября на пересечении 1-го Муринского и Большого Сампсониевского.

«ДТП на пересечении 1-го Муринского и Большого Сампсониевского. Три автомобиля, трамваи приехать не могут. Занято две полосы», — сообщили в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Петербург стал лидером по числу ДТП с детьми на электросамокатах.

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