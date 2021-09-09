«КовиВак» и другие: какие вакцины от COVID-19 можно смешать с прививкой от гриппа без риска для жизни

Министерство здравоохранения уже заявило, вакцина от «ковида» и гриппа может вводиться пациентам без риска для их жизни. Теперь производители отечественных препаратов от коронавируса спешат убедить население в том, что именно их прививка подходит для подобной вакцинации.

В Роспотребнадзоре и Минздраве настаивают на том, что привиться от гриппа осеню необходимо, поскольку течение COVID-19 может быть серьезно осложниться из-за второго заболевания.

Так, врач-инфекционист Андрей Поздняков предупредил о появлении этой осенью микст-инфекций — синтеза коронавируса и гриппа, который может стать сильной нагрузкой на человеческий организм.

Пока ведомства дали общую рекомендацию: вводить вакцину от гриппа и «ковида» одновременно не стоит, лучше сделайте перерыв в месяц между прививками.

Ранее молекулярный биолог Сергей Харитонов в разговоре с «Коммерсантом» отметил, что с биологической точки зрения «нет проблем в том, чтобы совмещать две вакцины в одном организме». При этом он уточнил, что такое утверждение применимо к вакцине «Спутник V». По его словам, данных о безопасности подобного сочетания с вакцинами «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» пока нет.

Впрочем, центр им. Чумакова РАН поспешил заявить, что исследование о взаимодействии их вакцины от COVID-19 «КовиВак» и гриппа уже было проведено. Там с уверенностью заявили: применение вакцины от коронавируса и гриппа не только безопасно, но и «повышает уровень защиты от гриппа».

В центре «Вектор», который разработал «ЭпиВакКорону», комментировать совместимость препаратов не стали. Разработчики придерживаются рекомендаций Роспотребнадзора.

Пока в России нет вакцины от гриппа и COVID-19, которая бы одновременно защитила человека от двух недугов. Разработки такого препарата еще ведутся. Так, госкорпорация «Ростех» планирует зарегистрировать прививку к началу следующего года. Над своей вакциной работает и Научно-исследовательский институт гриппа имени А. А. Смородинцева Минздрава.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила о высокой циркуляции гриппа этой осенью.