Ночью в Ленобласти ожидаются дожди и +3 градуса

Ночью в Ленобласти ожидаются дожди и +3 градуса
В Ленобласти ожидаются дожди. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В пятницу, 10 сентября, в Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода. Не обойдется без осадков.

Предстоящей ночью столбики термометров опустятся до +7…+12 градусов, местами до +3. В дневное время воздух прогреется до +13…+18 градусов.

Как сообщили синоптики ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ночью в большинстве районов пройдет дождь, местами небольшой, днем преимущественно без осадков.

Ветер северо-восточный, восточный подует со скоростью 3-8 метров в секунду.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ветер и +17 градусов ожидают жителей Санкт-Петербурга в пятницу.

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