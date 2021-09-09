Ночью в Ленобласти ожидаются дожди и +3 градуса

В пятницу, 10 сентября, в Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода. Не обойдется без осадков.

Предстоящей ночью столбики термометров опустятся до +7…+12 градусов, местами до +3. В дневное время воздух прогреется до +13…+18 градусов.

Как сообщили синоптики ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ночью в большинстве районов пройдет дождь, местами небольшой, днем преимущественно без осадков.

Ветер северо-восточный, восточный подует со скоростью 3-8 метров в секунду.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ветер и +17 градусов ожидают жителей Санкт-Петербурга в пятницу.