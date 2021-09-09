Ветер и +17 градусов ожидают петербуржцев в пятницу

Ветер и +17 градусов ожидают петербуржцев в пятницу
В Петербурге пройдут дожди. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В последний день уходящей рабочей недели в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода.

В ночь на пятницу, 10 сентября, дождь прольет в большинстве районов города, днем преимущественно без осадков.

Как сообщили синоптики ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ветер северо-восточных, восточных направлений будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит +9…+11 градусов, местами похолодает до +6, днем воздух прогреется до +15…+17 градусов. Атмосферное давление будет ночью мало меняться, днем повышаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ждать заморозков в Петербурге в первой половине сентября не стоит. Температура будет постепенно падать, ночью она дойдет до +6 градусов, но минуса можно пока не ждать.

новости СПб погода ФГБУ "Северо-Западное УГМС"


 

Новости партнеров
В Минздраве рассказали, как пенсионерам обезопасить себя от COVID-19 осенью
В Минздраве рассказали, как пенсионерам обезопасить себя от COVID-19 осенью
Поверил убийце и не спас человека: два года условно получил инспектор из-за смерти обратившегося за помощью мужчины
Поверил убийце и не спас человека: два года условно получил инспектор из-за смерти обратившегося за помощью мужчины
В Петербурге после помывки фасада на здании проступили иероглифы
В Петербурге после помывки фасада на здании проступили иероглифы
В Петербурге появился перечень адресов работы передвижных комплексов фиксации нарушений ПДД на неделю
В Петербурге появился перечень адресов работы передвижных комплексов фиксации нарушений ПДД на неделю
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Более 1,5 млн петербуржцев полностью привились от коронавируса
В Петербурге обвинили участкового и его брата в мошенничестве с квартирами
Ужин для двоих: список продуктов-афродизиаков и способы их приготовления
Турция отменила тесты на COVID для въезда детей младше 12 лет
Дрозденко подписал «антиковидное» постановление: МФЦ открыли свои двери
В Обводном канале чуть не утонула девушка
Ночью в Ленобласти ожидаются дожди и +3 градуса
Петербуржцы смогут на материнский капитал обустраивать свои дачи