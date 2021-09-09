Ветер и +17 градусов ожидают петербуржцев в пятницу

В последний день уходящей рабочей недели в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода.

В ночь на пятницу, 10 сентября, дождь прольет в большинстве районов города, днем преимущественно без осадков.

Как сообщили синоптики ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ветер северо-восточных, восточных направлений будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит +9…+11 градусов, местами похолодает до +6, днем воздух прогреется до +15…+17 градусов. Атмосферное давление будет ночью мало меняться, днем повышаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ждать заморозков в Петербурге в первой половине сентября не стоит. Температура будет постепенно падать, ночью она дойдет до +6 градусов, но минуса можно пока не ждать.