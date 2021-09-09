СК Петербурга показало место, где нашли скелет женщины по пояс в земле

Подвал на Лиговском проспекте, где нашли останки неизвестной женщины. Фото: Следственные органы СК России по Санкт-Петербургу

Подвал на Лиговском проспекте, где нашли останки неизвестной женщины. Фото: Следственные органы СК России по Санкт-Петербургу

В Петербурге правоохранители возбудили уголовное дело после того, как в подвале на Лиговском проспекте дома №200 были найдены останки тела неизвестной женщины.

Следственными органами Следственного комитета России по Петербургу возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Накануне, 8 сентября, в подвале дома во Фрунзенском районе города на Лиговском проспекте нашли труп женщины.

В данный момент проводится ряд мероприятий, которые помогут понять все обстоятельства случившегося. Следствие особо интересует причина смерти погибшей и давность ее наступления.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что найденный в подвале на Лиговском проспекте труп мог принадлежать девушке-подростку.