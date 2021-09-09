СК Петербурга показало место, где нашли скелет женщины по пояс в земле

В Петербурге правоохранители возбудили уголовное дело после того, как в подвале на Лиговском проспекте дома №200 были найдены останки тела неизвестной женщины.
Следственными органами Следственного комитета России по Петербургу возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Накануне, 8 сентября, в подвале дома во Фрунзенском районе города на Лиговском проспекте нашли труп женщины.
В данный момент проводится ряд мероприятий, которые помогут понять все обстоятельства случившегося. Следствие особо интересует причина смерти погибшей и давность ее наступления.
Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что найденный в подвале на Лиговском проспекте труп мог принадлежать девушке-подростку.