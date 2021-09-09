Сделать организм уязвимым: какие простые привычки разрушительны для иммунитета

Вредные привычки в питании могут привести к ослаблению иммунитета. Фото: pixabay.com

Вредные привычки в питании могут привести к ослаблению иммунитета. Фото: pixabay.com

Инфекционисты уже предупреждают россиян об опасности появления этой осенью микст-инфекций, синтеза коронавируса и гриппа. Самое время отказаться от простых привычек, которые разрушают наш иммунитет. Диетологи назвали главные из них.

Специалисты отмечают, что многие не понимают, насколько вредные привычки в еде могут влиять на организм.

Первое очевидное правило – сведение потребления алкоголя к минимуму. Потребление более 14 порций спиртного в неделю способно подавить иммунную систему и может привести к более серьезному течению любой болезни, рассказала доктор медицинских наук из Fit Healthy Momma Линдси ДеСото.

Есть еще одно всем известное правило – отказ от фаст-фуда. Такие продукты содержат много насыщенных жиров, а их частое потребление может привести к воспалительному процессу в организме. В результате иммунная функция будет ослаблена.

Есть и менее очевидные правила. Не стоит налегать на обработанные закуски. Речь идет о чипсах и печенье. В них содержится большое число натрия, насыщенных жиров и сахара. Такое сочетание приводит к развитию сердечных, почечных заболеваний и хронических воспалений.

Еще две вредные привычки – чрезмерное потребление сахара и соли. Первый продукт снижает функцию иммунных клеток и ослабляет иммунную систему, а второй – вызывает высокое кровяное давление и задержку жидкости.

Конечно, неправильные продукты питания вредят иммунитету, но недостаток калорий не менее опасен.

Если вы сознательно ограничиваете потребление калорий, будьте готовы к тому, что ваша иммунная система не сможет быть сильной, поскольку вы не поддерживаете ее питательными веществами.

Как писала Gazeta.SPb, ранее вирусологи из США выяснили, что некоторые люди обладают «сверхиммунитетом» к коронавирусу. Его обнаружили у пациентов, которые уже переболели COVID-19 и успехи сделать прививку препаратами Pfizer или Moderna. Вид иммунитета, о котором идет речь, гибридный. Он способен предсказывать изменения штамма коронавируса и подстраиваться под них.