COVID-19 или вакцина: что и как влияет на способность иметь детей

Ученые уже не первый год пытаются выяснить, как вакцины и «ковид» влияют на репродуктивную функцию. Все больше исследователей сходятся во мнении: COVID-19 оставляет мужчинам меньше шансов иметь детей, препараты для прививки, утверждают специалисты, к таким результатам не приводят.

О том, что COVID-19 может снижать репродуктивную функцию у мужчин, ученые говорили давно. Одно из последних исследований было опубликовано в журнале Reproduction, Fertility and Development лето этого года.

Биологи из Ирана изучали влияние вируса SARS-CoV-2 на активность сперматозоидов в течение 120 дней. Так специалисты выяснили, что вирус пронимает в клетки человека, связываясь с мембранными рецепторами фермента II (ACE2). Клетки, в которых содержится много клеток с рецепторами ACE2, становятся крайне восприимчивы с COVID-19. Среди таких клеток – сперматогонии, сустентоциды, клетки Лейдига, а также клетки представительной железы. Все они отвечают за работу репродуктивной системы.

Совсем недавно с таким мнением согласились в российском Минздраве. Главный гинеколог ведомства академик Лейла Адамян отметила, что у мужчин, перенесших коронавирус, энергетика митохондрий снижается. Это указывает на то, что у таких мужчин в будущем может снижаться репродуктивная активность.

Пока и профильные ведомства и ученые сходятся во мнении о том, что вакцины против коронавируса на способности иметь детей никак не влияют. Так, ранее в Роспотребнадзоре заявили о том, что российские препараты прошли все необходимые испытания, которые позволили оценить влияние препаратов на потомство. Исследования проходили на лабораторных животных.

«Если вы в настоящее время пытаетесь забеременеть, вам не нужно избегать беременности после вакцинации от COVID-19», — отмечали в ведомстве, комментируя влияние «ковида» на репродуктивную функцию у женщин.

Как писала Gazeta.SPb, ученые доказали, что «Спутник V» не вредит репродуктивной системе.