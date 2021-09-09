На Троицком мосту представили блокадную кинохронику

Троицкий мост в Петербурге стал экраном для кино. Фото: Baltphoto/Велимир Орехов

Троицкий мост в Петербурге стал экраном для кино. Фото: Baltphoto/Велимир Орехов

На Троицком мосту, соединяющем Адмиралтейский и Петроградский острова Петербурга, ночью со среды на четверг показывали блокадную кинохронику.

Разведенный пролет Троицкого моста 9 сентября стал экраном для показа короткого документального фильма.

В Северной столице состоялась памятная акция «Ночь перед блокадой». Одним из мест ее проведения стал Троицкий мост.

Горожанам представилась возможность посмотреть кино прямо на переправе. «Петербургский дневник» рассказал, что собравшиеся рядом петербуржцы зачитали отрывки из дневников блокадников.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге опубликовали рассекреченные документы о блокаде Ленинграда. Ознакомиться с ними можно на портале «Архивы Санкт-Петербурга».