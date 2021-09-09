Короткое замыкание в розетке едва не спалило квартиру на Белградской

Спасатели прибыли к дому на Белградской улице. Фото: скриншот Google Maps

Спасатели прибыли к дому на Белградской улице. Фото: скриншот Google Maps

Во Фрунзенском районе Петербурга чуть не случился пожар. Спасатели прибыли на сигнал после короткого замыкания в квартире.

Сообщение о ЧП поступило сотрудникам части в четверг, 9 сентября, в 14:57. К месту происшествия оперативно выехали 5 огнеборцев на одной спецмашине.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по городу, в квартире дома №10 на Белградской улице произошло короткое замыкание в розетке без последующего горения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что полыхающий склад на Кузьминском шоссе тушили 20 спасателей.