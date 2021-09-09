Полыхающий склад на Кузьминском шоссе тушили 20 спасателей

Полыхающий склад на Кузьминском шоссе тушили 20 спасателей
Пожар случился в здании на Кузьминском шоссе. Фото: скриншот Google Maps

В Пушкинском районе Петербурга произошел пожар. Спасатели тушили складское помещение.

Возгорание случилось сегодня, 9 сентября, в доме 1 на Кузьминском шоссе. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 10:56. К месту происшествия оперативно выехали 20 спасателей на четырех машинах спецтехники.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по городу, в складском помещении, происходило тление кровли на площади 10 квадратных метров.

В 11:37 пожар локализован. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Гатчинском районе Ленобласти во вторник днем потушили пожар в многоквартирном доме. Потребовалась эвакуация жильцов.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу новости СПб пожар


 

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