Полыхающий склад на Кузьминском шоссе тушили 20 спасателей

В Пушкинском районе Петербурга произошел пожар. Спасатели тушили складское помещение.
Возгорание случилось сегодня, 9 сентября, в доме 1 на Кузьминском шоссе. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 10:56. К месту происшествия оперативно выехали 20 спасателей на четырех машинах спецтехники.
Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по городу, в складском помещении, происходило тление кровли на площади 10 квадратных метров.
В 11:37 пожар локализован. Сведения о пострадавших не поступали.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Гатчинском районе Ленобласти во вторник днем потушили пожар в многоквартирном доме. Потребовалась эвакуация жильцов.