В Петербурге отменили большой крестный ход

Крестный ход. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин
Крестного хода в этом году в Петербурге не будет. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

В Северной столице коронавирус не дал провести в городе традиционное шествие с мощами Александра Невского.

Первый заместитель председателя городского комитета по культуре Федор Болтин заявил 9 сентября, что крестного хода не будет в это году не будет, потому как эпидемиологичесая ситуация не совсем благоприятна.

Большой крестный ход проводится ежегодно в городе на Неве в День перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Северной столице, уже в эту пятницу, начнутся мероприятия, которые проведут в честь 800-летия небесного покровителя Петербурга князя Александра Невского. Начнется череда мероприятий с освещения первой мозаичной иконы.

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