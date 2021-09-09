Охранник «Ленты» на Парашютной попал в больницу, пытаясь остановить любителей бесплатного алкоголя

Охранник &#171;Ленты&#187; на Парашютной попал в больницу, пытаясь остановить любителей бесплатного алкоголя
К счастью, преступники не нанесли охраннику серьезных травм, а почти похищенный алкоголь удалось вернуть на полку. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

В Приморском районе двое юных разбойников пытались украсть бутылку дорогого алкоголя из гипермаркета. Им помешал охранник, которому в итоге потребовалась помощь врачей.

Инцидент произошел в три часа ночи 8 сентября, в гипермаркете «Лента» на Парашютной улице, 60. О чрезвычайном происшествии по этому адресу полицейским сообщил администратор магазина. Женщина объяснила, что на выходе из «Ленты» двое молодых людей совершили нападение на охранников.

Прибывшие по вызову стражи порядка выяснили: дебоширы зашли в гипермаркета и взяли со стеллажа бутылку крепкого спиртного, которую попытались пронести мимо кассы без оплаты. 55-летний охранник заметил правонарушителей и попытался их остановить. Тогда один из хулиганов, безработный 19-летний уроженец Башкирии, внезапно вытащил газовый пистолет, выказывая решительное намерение им воспользоваться.

Охранник, к счастью, выбил из рук разбойника оружие и сумел задержать его. Подельник успел скрыться. В ходе потасовки с ворами охранник получил открытую рану головы и ушибленную рану левой брови — его доставили в больницу в удовлетворительном состоянии и отпустили после оказания необходимой помощи.

Преступника передали правоохранителям, а алкоголь не пропал: похищенное вернули на полку. В этот же день на улице Уточкина по горячим следам задержали второго подозреваемого — 18-летнего безработного петербуржца. Теперь оба молодых человека находятся в изоляторе, возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ (разбой).

Полицейские изъяли видеозаписи из камер, установленных в гипермаркете. На кадрах хорошо видно, как развивались события:

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