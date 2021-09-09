Подозреваемый, закопавший в землю женщину в подвале на Лиговском, задержан

Подвал на Лиговском проспекте, где нашли останки 26-летней женщины. Фото: Следственные органы СК России по Санкт-Петербургу

Подвал на Лиговском проспекте, где нашли останки 26-летней женщины. Фото: Следственные органы СК России по Санкт-Петербургу

Ранее было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» после того, как в подвале дома на Лиговском проспекте, 200 были найдены останки 26-летней петербурженки.

Об этом сообщает «Фонтанка» 9 сентября.

Следственному комитету Петербурга понадобилось не больше суток, чтобы отыскать человека, который мог видеться с погибшей последним. Женщина пропала еще в прошлом году.

Труп обнаружили жилищники. Мертвое тело было завалено мусором и полиэтиленом в подвале дома 200 по Лиговскому проспекту.

Задержанным оказался 47-летний петербуржец. Мужчина ранее уже был судим. По некоторым данным, он пытается заверить всех вокруг, что девушку он не убивал. Якобы она скончалась от передозировки наркотиков год назад, в августе.

По словам мужчины, с испугу он вынес тело и закопал в ближайшем подвале.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на проспекте Королева женщина, защищаясь от знакомого, убила его.