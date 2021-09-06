На проспекте Королева женщина, защищаясь от знакомого, убила его

На проспекте Королева женщина, защищаясь от знакомого, убила его
В Петербурге на проспекте Королева женщина убила знакомого. Фото: "Яндекс карты"

В Приморском районе Петербурга между знакомыми произошла драка, в результате которой, женщина, видимо защищаясь, ударила оппонента ножом в грудь. Ранение оказалось смертельным.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 4 сентября, рано утром, по номеру «112» обратился мужчина. Он заявил, что в квартире по проспекту Королева дома 64 корпуса 2 знакомая ударила его ножом и теперь он истекает кровью.

Женщина превысила пределы необходимой обороны.

31-летняя петербурженка пришла в гости к потерпевшему. Они распивали спиртные напитки, после чего между ними произошла ссора, а затем и драка.

Женщина ударила своего оппонента ножом в грудь. Однако ей тоже досталось, врачи диагностировали гражданке поверхностную травму верхней части головы, ушиб мягких тканей головы, резаные травмы конечностей, ушиб грудной клетки и переломом нижней челюсти. Она была в удовлетворительном состоянии.

Однако заявителю повезло меньше. Врачи констатировали травматический гемоторакс, открытую рану в грудную полость, проникающее ранение правой половины грудной клетки с повреждением внутренней грудной артерии. Мужчина скончался на следующий день.

Женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мужчину, вонзившего нож в парня, удалось быстро поймать в Ленобласти.

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