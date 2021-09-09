15 МЧСников тушили загоревшийся холодильник на 14-линии В.О.

В результате пожара обгорел холодильник на В.О. Фото: unsplash.com

В результате пожара обгорел холодильник на В.О. Фото: unsplash.com

В Василеостровском районе Петербурга 15 спасателей на трех пожарных машинах отправились тушить загоревшийся холодильник.

Так, 9 сентября в 17:22 стало известно, что по 14-линия Васильевского острова, в дом №97 пожар. Огонь разыгрался в

трехкомнатной квартире, а именно — на кухне. У хозяев обгорел холодильник.

Однако уже к 17:36, то есть через 14 минут после информации о ЧП, пожар локализовали.

В настоящий момент нет сведений о пострадавших. Для того, чтобы справиться с огнем пришлось привлечь от МСЧ три единицы техники и 15 человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на улице Марата ликвидировали пожар в коммунальной квартире. Там загорелся патрубок газовой колонки в ванной комнате площадью пять квадратных метров.