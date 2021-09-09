В Роспотребнадзоре объяснили, как совместить прививки от гриппа и ковида

В Роспотребнадзоре объяснили, как совместить прививки от гриппа и ковида
Прививки лучше делать с перерывом. Фото: Pixabay

Между прививками должно пройти время.

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, как совместить прививки от гриппа и коронавируса. Об этом сегодня, 9 сентября, пишет РИА Новости.

Эксперт отметил, что между прививками должен пройти хотя бы месяц. При этом прививки от гриппа и пневмококка совмещать можно.

«Прививку от гриппа и пневмококка можно делать в один день, а вот с прививкой от коронавируса так поступать нельзя. Вакцинацию или ревакцинацию от коронавируса можно делать только через 1 месяц после прививки от гриппа»,

— сказал Горелов.

Напоминаем, что до этого ряд СМИ писали, что вакцинацию от гриппа и коронавируса можно проходить в один день. Эксперт с таким мнением не согласен.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, почему мозг не может работать, как прежде. Справиться с COVID-19 – только часть испытаний для тех, кто заразился коронавирусом. Пациенту предстоит справиться и с постковидным синдромом. Ученые считают, что мозг после перенесенной болезни не может работать, как прежде.

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