В 2021 году от ковида умерли около 700 медработников

Врачи, работающие с ковидными пациентами, заболевают и иногда умирают. Фото: Комздрав

Врачи, работающие с ковидными пациентами, заболевают и иногда умирают. Фото: Комздрав

Всего в стране успели заболеть более 7 миллионов человек.

В России с начала 2021 года от коронавируса скончались около 700 медицинских работников. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на главного внештатного специалиста-профпатолога Министерства здравоохранения РФ Игоря Бухтиярова.

Он отметил, что среди врачей успели заболеть около 3,5 тысяч человек. При этом 700 человек скончались.

«Это капля в море»,

— сказал Бухтияров на Всероссийской неделе охраны труда.

Напоминаем, что всего в России коронавирусом успели заразиться более семи миллионов человек. Из них погибли около 190 тысяч человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Петербург вышел на плато по заболеваемости коронавирусом. Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, за минувшие 24 часа, в Петербурге выявлено 1380 новых случаев заражения коронавирусом.