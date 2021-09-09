В 2021 году от ковида умерли около 700 медработников

Всего в стране успели заболеть более 7 миллионов человек.
В России с начала 2021 года от коронавируса скончались около 700 медицинских работников. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на главного внештатного специалиста-профпатолога Министерства здравоохранения РФ Игоря Бухтиярова.
Он отметил, что среди врачей успели заболеть около 3,5 тысяч человек. При этом 700 человек скончались.
«Это капля в море»,
— сказал Бухтияров на Всероссийской неделе охраны труда.
Напоминаем, что всего в России коронавирусом успели заразиться более семи миллионов человек. Из них погибли около 190 тысяч человек.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Петербург вышел на плато по заболеваемости коронавирусом. Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, за минувшие 24 часа, в Петербурге выявлено 1380 новых случаев заражения коронавирусом.