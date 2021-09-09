В Московском районе нашли 70 канистр с неизвестным веществом

На место уже прибыли сотрудники мобильной экологической службы.

В Московском районе сегодня, 9 сентября, нашли 70 канистр с неизвестным содержимым. Местные жители вызвали сотрудников мобильной экологической службы, которые разбираются с находкой. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по природопользованию.

Известно, что емкости заметили на одной из контейнерных площадок во дворе дома. У них резкий запах, что и напугало горожан – кажется, внутри хранится химическое вещество. На данный момент канистры уже вывезли на специализированную площадку – их общий вес составил 1,3 тонны.

Пока непонятно, насколько опасны вещества. Также будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что подозреваемый, закопавший в землю женщину в подвале на Лиговском, задержан.