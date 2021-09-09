В Московском районе нашли 70 канистр с неизвестным веществом

В Московском районе нашли 70 канистр с неизвестным веществом
Канистры с химическими отходами. Архив. Фото: ГУП "Экострой"

На место уже прибыли сотрудники мобильной экологической службы.

В Московском районе сегодня, 9 сентября, нашли 70 канистр с неизвестным содержимым. Местные жители вызвали сотрудников мобильной экологической службы, которые разбираются с находкой. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по природопользованию.

Известно, что емкости заметили на одной из контейнерных площадок во дворе дома. У них резкий запах, что и напугало горожан – кажется, внутри хранится химическое вещество. На данный момент канистры уже вывезли на специализированную площадку – их общий вес составил 1,3 тонны.

Пока непонятно, насколько опасны вещества. Также будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что подозреваемый, закопавший в землю женщину в подвале на Лиговском, задержан.

канистры московский район новости СПб


 

Новости партнеров
В детсаду в Понтонном родители
В детсаду в Понтонном родители "забыли" 3-летнюю девочку
В Петербурге наградили самых добрых жителей города
В Петербурге наградили самых добрых жителей города
В Петербурге появится первая площадь с буквой Ё в названии
В Петербурге появится первая площадь с буквой Ё в названии
На Индустриальном проспекте
На Индустриальном проспекте "Рено" пробил ограждение и выехал на "встречку"
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербургские педагоги начали получать единовременную выплату
В Ленобласти ожидается теплая пятница
Путин не собирается ехать на похороны Зиничева в Петербург
В Москве нашли мать младенца, выброшенного в мусоропровод
В Ленобласти потерявшийся 71-летний грибник умер в лесу
В Балтийский залив выпустили двух детенышей нерпы
В Московском районе нашли 70 канистр с неизвестным веществом
Финляндия готовится к нашествию россиян после пандемии