Из Петербурга будут летать регулярные самолеты в Дубай

Из Петербурга будут летать регулярные самолеты в Дубай
Авиасообщение станет регулярным. Фото: Baltphoto/ Andrej Pronin-1

Они будут выполняться четыре раза в неделю.

Авиакомпания Emirates Airlines решила возобновить регулярные рейсы из Санкт-Петербурга в Дубай. Об этом 9 сентября сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу компании.

Известно, что с 8 октября самолеты будут летать четыре раза в неделю, а с 21 октября – ежедневно. Первый из них отправится в путь из Дубай 8 октября в 14:15, а улетит обратно в 16:45.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что компания Wizz Air запускает рейсы из Петербурга в Венгрию. Рейсы будут осуществляться трижды в неделю – в понедельник, среду и пятницу. Также авиакомпания хочет возобновить перелеты в Лондон и Софию.

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