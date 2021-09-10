В Пулково в пятницу задержали один рейс

В Пулково в пятницу задержали один рейс
Задержан один рейс. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В пятницу, 10 сентября, в петербургском аэропорту Пулково задерживается один рейс.

Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Сочи. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 05:45, однако время вылета сдвинули на 06:40.

Причины задержек неизвестны. Остальные рейсы отправятся по расписанию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что 9 августа, в петербургском аэропорту Пулково задержали семь внутренних рейсов и один международный. Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Хабаровска, Карши, Москвы, Сочи и Новосибирска.

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