Россияне снижают потребление рыбы

Россияне снижают потребление рыбы
Потребление рыбы среди россиян уменьшилось. Фото: unsplash

Секретарь совета Рыбного союза Гарегин Митин рассказал, что количество рыбы, потребляемой россиянами, постепенно снижается.

По словам Митина, сегодняшняя молодежь до 30 лет предпочитает употреблять уже готовую продукцию, а не готовить рыбу, чистить и потрошить ее дома, пишет «Российская газета».

В целом по стране рыбу в свой рацион включают 88% взрослых граждан, а четыре из десяти россиян едят ее каждую неделю.

При этом, количество потребление рыбы в России снижается из года в года

Так, с 1961 по 2007 год потребление рыбы возросло на 9 кг на человека в год. В 2007 году этот показатель составил 26,4 кг. Потом показатель начал постепенно снижаться и к текущему году составил чуть более 20 кг на человека в год.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Шотландии поймали рыбу размером с человека. Торговец рыбой из Шотландии Кэмпбэлл Микель приобрел на рынке палтуса, которого поймали в Северном море. Вес животного составлял 77 кг, а длина — 1,8 метра.

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