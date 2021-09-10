Россияне снижают потребление рыбы

Секретарь совета Рыбного союза Гарегин Митин рассказал, что количество рыбы, потребляемой россиянами, постепенно снижается.

По словам Митина, сегодняшняя молодежь до 30 лет предпочитает употреблять уже готовую продукцию, а не готовить рыбу, чистить и потрошить ее дома, пишет «Российская газета».

В целом по стране рыбу в свой рацион включают 88% взрослых граждан, а четыре из десяти россиян едят ее каждую неделю.

При этом, количество потребление рыбы в России снижается из года в года

Так, с 1961 по 2007 год потребление рыбы возросло на 9 кг на человека в год. В 2007 году этот показатель составил 26,4 кг. Потом показатель начал постепенно снижаться и к текущему году составил чуть более 20 кг на человека в год.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Шотландии поймали рыбу размером с человека. Торговец рыбой из Шотландии Кэмпбэлл Микель приобрел на рынке палтуса, которого поймали в Северном море. Вес животного составлял 77 кг, а длина — 1,8 метра.