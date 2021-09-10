С самого утра пятницы петербуржцы встали в пробки

В Петербурге с утра пробки в 5 баллов. Фото: "Яндекс. пробки"

В Петербурге с утра пробки в 5 баллов. Фото: "Яндекс. пробки"

Утром, в пятницу, 10 сентября, в Петербурге собрались пробки. Заторы могут быть из-за дорожных ограничений, ДТП, а также потому, что петербуржцы едут на работу.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 08:30, пробки оцениваются в пять баллов. К 09:00 станет только хуже — заторы станут шестибалльными. В обед также будет проблематично двигаться на авто, полдня обещают пятибалльные пробки.

«Красные» участки замечены на Торжковской улице, на набережной Черной речки, на улице Академика Крылова, на улице Савушкина, на Новосибирской улице, на проспекте Испытателей, на Пироговской набережной, на Литейном мосту, на набережной реки Фонтанки, на Лиговском проспекте, на Кременчугской улице, на набережной Обводного канала, на Витебском проспекте, на Московском шоссе, на КАДе, на Октябрьской набережной.