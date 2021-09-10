В России COVID подхватили еще 18,3 тыс. человек

В России COVID подхватили еще 18,3 тыс. человек
По всей России продолжают регистрировать новые случаи заражения коронавирусом. Фото: Pixabay

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе инфицированных COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 18 341 человек.

Об этом стало известно сегодня, 10 сентября. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, с начала пандемии в России зафиксировали 7 102 625 случаев коронавируса.

К летальному исходу за последние 24 часа болезнь привела в 789 случаях, за все время пандемии скончались 191 165 пациентов с коронавирусом. При этом за минувшие сутки в России полностью выздоровели 17 121 человек.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Турция отменила тесты на COVID для въезда детей младше 12 лет.

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