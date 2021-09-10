COVID-19 в Петербурге 10 сентября: город вышел на плато, но все больше детей попадает в больницы

Петербург вышел на плато по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Расслабляться, впрочем, еще рано. COVID-19 продолжает вносить изменения в жизнь Северной столицы, а горожан просят активнее прививаться, чтобы сформировать коллективный иммунитет.

О том, что Петербург вышел на плато по заболеваемости сообщил вице-губернатор Олег Эргашев, который курирует сферу здравоохранения. По его мнению, ситуация с COVID-19 продолжает быть напряженной, однако держится более-менее стабильно. Он также добавил, что коллективный иммунитет к вирусу в городе на Неве может быть достигнут уже в ближайшем месяце.

Пока полностью от коронавируса привились более 1,5 млн петербуржцев, пройдя два этапа вакцинации, либо вакцинировались однокомпонентным препаратом «Спутник Лайт».

Пока такого числа недостаточно для формирования коллективного иммунитета. Губернатор Петербурга Александр Беглов призвал местных жителей нарастить темы вакцинации от коронавируса. Заявление он сделал по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России. Его провела заместитель председателя правительства Татьяна Голикова.

«Необходимо нарастить темпы вакцинации от коронавируса. Сейчас самый подходящий момент — большинство горожан вернулись из отпуска. Заполнились классы школ и аудитории вузов. Город возвратился к полноценному рабочему режиму», — подчеркнул Беглов.

Отметим, что после открытия школ в Петербурге в сутки начали госпитализировать по 10-15 детей с коронавирусом.

Пандемия продолжает вносить коррективы и в повседневную жизнь Петербурга. В этом году коронавирус не дал провести в городе традиционное шествие с мощами Александра Невского.