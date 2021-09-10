В Невском районе мошенники у пенсионерки выманили почти 200 тыс. рублей

В Невском районе Петербурга пенсионерка стала жертвой мошенников.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 8 сентября в полицию обратилась пенсионерка 1940 года рождения и рассказала о том, что ей позвонила неизвестная женщина, представившись следователем, сообщил о том, что дочь заявителя попала в ДТП и ей требуется срочная операция, для оплаты которой необходимо передать деньги курьеру.

Вечером в тот же день к ней пришел неизвестный мужчина, которому она передала денежные средства в размере 200 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело.

Раннее gazeta.spb.ru сообщала о том, что глухонемая женщина отсудила деньги в управляющую компании, которая плохо убирала дороги от снега и льда. Судебные приставы помогли 82-летней глухонемой пенсионерке взыскать 200 тысяч рублей компенсации после падения.