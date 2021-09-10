В Невском районе мошенники у пенсионерки выманили почти 200 тыс. рублей

В Невском районе мошенники у пенсионерки выманили почти 200 тыс. рублей
Пенсионерка попалась на уловки мошенников. Фото: pixabay

В Невском районе Петербурга пенсионерка стала жертвой мошенников.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 8 сентября в полицию обратилась пенсионерка 1940 года рождения и рассказала о том, что ей позвонила неизвестная женщина, представившись следователем, сообщил о том, что дочь заявителя попала в ДТП и ей требуется срочная операция, для оплаты которой необходимо передать деньги курьеру.

Вечером в тот же день к ней пришел неизвестный мужчина, которому она передала денежные средства в размере 200 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело.

Раннее gazeta.spb.ru сообщала о том, что глухонемая женщина отсудила деньги в управляющую компании, которая плохо убирала дороги от снега и льда. Судебные приставы помогли 82-летней глухонемой пенсионерке взыскать 200 тысяч рублей компенсации после падения.

мошенники невский район пенсионерка


 

Новости партнеров
Девушка в бюстгальтере и джинсах из подвала дома на Лиговском могла быть жертвой убийцы
Девушка в бюстгальтере и джинсах из подвала дома на Лиговском могла быть жертвой убийцы
Поверил убийце и не спас человека: два года условно получил инспектор из-за смерти обратившегося за помощью мужчины
Поверил убийце и не спас человека: два года условно получил инспектор из-за смерти обратившегося за помощью мужчины
Женщинам каких знаков зодиака уготовано счастье в браке
Женщинам каких знаков зодиака уготовано счастье в браке
Самые главные эгоисты по знаку зодиака
Самые главные эгоисты по знаку зодиака
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Деревянный дом на Лазурной горел по всей площади: работали 20 МЧСников
В Москве проходит церемония прощания с главой МЧС Зиничевым
Неизвестный детским голосом «заминировал» здание на 3-м Верхнем ...
Женщине-врачу петербурсгкой поликлиники подожгли новенькую «Тойоту»
Перекусил решетку: из квартиры на Среднеохтинском вынесли на миллион
В Невском районе мошенники у пенсионерки выманили почти 200 тыс. рублей
Люди сами потушили пожар, охвативший салон «Форда» на Выборгском
С дыркой в бедре: петербуржец сам добрался до больницы после ранения