Женщине-врачу петербурсгкой поликлиники подожгли новенькую «Тойоту»

В Василеостровском районе Петербурга врачу городской поликлинике могли поджечь автомобиль.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 9 сентября, среди ночи, по номеру «112» сообщили, что напротив дома №65 по Малому проспекту В.О. горит машина.

Не прошло и десяти минут, как на место случившегося выехали полицейские, которые установили, что пожар произошел по улице Шевченко у дома №29.

Так, пламя охватило «Тойоту Рав 4» 2021 года выпуска. Авто принадлежало 39-летней женщине, работающей врачом в поликлинике.

В результате возгорания в «Тойоте» выгорел полностью моторный отсек. О сумме ущерба пока неизвестно.

Видеонаблюдение на месте случившегося отсутствует. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное повреждение имущества».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в огне несчастный Polo стал незаметным.