Пожар в Пушкине: в огне несчастный Polo стал незаметным

В Пушкинском районе среди ночи очевидцы снимали на видео, как полыхает Volkswagen Polo.
В социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга» 5 сентября сообщили, что на Красносельском шоссе у дома 49 в Пушкине пожар. Воспламенился автомобиль.
Кроме того, что было заметно пугающее красно-желтое пламя, рядом с машиной лежит сваленный столб.
В связи с данным происшествием специальным службам пришлось перекрыть автомобильное движение.
В настоящий момент неизвестно, почему случился пожар и пострадал ли кто-то в огне кроме Volkswagen Polo.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Приморском районе Петербурга загорелся «Мерседес» 1996 года выпуска. Водитель такси бизнес-класса имел конфликты с другими водителями возле «Пулково».