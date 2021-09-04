Пожар в Пушкине: в огне несчастный Polo стал незаметным

В Пушкине горит автомобиль. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Пушкине горит автомобиль. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Пушкинском районе среди ночи очевидцы снимали на видео, как полыхает Volkswagen Polo.

В социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга» 5 сентября сообщили, что на Красносельском шоссе у дома 49 в Пушкине пожар. Воспламенился автомобиль.

Кроме того, что было заметно пугающее красно-желтое пламя, рядом с машиной лежит сваленный столб.

В связи с данным происшествием специальным службам пришлось перекрыть автомобильное движение.

В настоящий момент неизвестно, почему случился пожар и пострадал ли кто-то в огне кроме Volkswagen Polo.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Приморском районе Петербурга загорелся «Мерседес» 1996 года выпуска. Водитель такси бизнес-класса имел конфликты с другими водителями возле «Пулково».