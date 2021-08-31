Имел конфликты с другими водителями: на Пленерной подожгли «Мерседес»

В Приморском районе Петербурга загорелся «Мерседес» 1996 года выпуска. Водитель такси бизнес-класса имел конфликты с другими водителями возле «Пулково».

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 30 августа, рано утром, по номеру «112» позвонил мужчина. Он рассказал, что во дворе у 1 подъезда дома 41 по Планерной улице горит автомобиль.

Когда правоохранители прибыли на место случившегося, то установили, что загорелся «Мерседес Е200». Авто принадлежало 57-летнему водителю такси, который живет в квартире по улице Планерная.

Отмечается, что ранее пострадавший оказывался впутан в конфликты с водителями других машин такси возле аэропорта Пулково.

В результате возгорания у «Мерседеса» частично выгорела передняя часть салона. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мужчина поджег экс-сожительнице авто на улице Савушкина.