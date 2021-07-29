Мужчина поджег экс-сожительнице авто на улице Савушкина

Мужчина поджег экс-сожительнице авто на улице Савушкина
Мужчина угнал автомобиль женщины и поджег его. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области

Правоохранительные органы поймали мужчину, который угнал, а затем поджег иномарку своей бывшей сожительницы.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, 21 июля в полицию сообщили о том, что у дома 115 по улице Савушкина горит автомобиль.

А уже на следующий день 44-летняя женщина заявила оперативникам, что хочет привлечь к ответственности своего бывшего сожителя. Якобы он угнал и поджег ее машину «Фольксваген Поло».

27 июля утром сотрудники полиции задержали подозреваемого. 34-летнего неработающего мужчину «взяли» на Стародеревенской улице у дома 6 корпуса 2.

В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение чужого имущества».

На кадрах, которые оказались в распоряжении полиции, заметно, как мужчина, вполне себе спокойно, поджигает некий предмет, затем кладет его в дворники автомобиля и неспешно уходит прочь.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ранее судимый петербуржец устроил даме сюрприз — поджег ее дверь.

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Мужчина поджег экс-сожительнице авто на улице Савушкина