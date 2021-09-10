В Гатчине задержали подозреваемого в убийстве 26-летней давности

В Гатчине задержали подозреваемого в убийстве 26-летней давности
В 1995 году труп нашли на улице Мастерская. Фото: Google Maps

По всей видимости визит полицейских обескуражил мужчину, ведь на протяжении 26 лет от силовиков не было ни слуху ни духу.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 9 августа правоохранители раскрыли убийство, которое было совершено в мае 1995 года на улице Мастерская у дома №2 в Петербурге.

Еще в прошлом тысячелетии военнослужащего воинской части 1976 года рождения зарезали. Мужчине тогда было всего 19 лет.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Поймать подозреваемого удалось только накануне. Им оказался 54-летний гражданин, проживающий в Гатчине. Мужчина ранее не был судим. Однако его изобличили в том, что 26 лет назад между ним и погибшим произошел конфликт, в результате которого подозреваемый нанес военному колото-резаные ранения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что СК Петербурга показало место, где нашли скелет женщины по пояс в земле.

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