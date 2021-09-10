На Краснопутиловской вспыхнула Mazda

В пятницу, 10 сентября, в Кировском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании на пульт диспетчера поступило в 11:53. Как сообщили в ГУ МЧС по городу, на Краснопутиловской улице, дом 16/13 загорелась иномарка.

В автомобиле марки «Мазда» выгорел обгорел моторный отсек.

Информации о пострадавших не поступало. Пожар ликвидирован до прибытия спасателей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Красногвардейском районе Петербурга квартирный пожар унес жизнь мужчины. Пламя охватило комнату площадью 15 квадратных метров.