На Краснопутиловской вспыхнула Mazda

На Краснопутиловской вспыхнула Mazda
Пожар ликвидирован до прибытия спасателей. Фото: pixabay

В пятницу, 10 сентября, в Кировском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании на пульт диспетчера поступило в 11:53. Как сообщили в ГУ МЧС по городу, на Краснопутиловской улице, дом 16/13 загорелась иномарка.

В автомобиле марки «Мазда» выгорел обгорел моторный отсек.

Информации о пострадавших не поступало. Пожар ликвидирован до прибытия спасателей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Красногвардейском районе Петербурга квартирный пожар унес жизнь мужчины. Пламя охватило комнату площадью 15 квадратных метров.

кировский район пожар происшествия


 

Новости партнеров
Девушка в бюстгальтере и джинсах из подвала дома на Лиговском могла быть жертвой убийцы
Девушка в бюстгальтере и джинсах из подвала дома на Лиговском могла быть жертвой убийцы
В Петербурге наградили самых добрых жителей города
В Петербурге наградили самых добрых жителей города
Женщинам каких знаков зодиака уготовано счастье в браке
Женщинам каких знаков зодиака уготовано счастье в браке
В Петербурге появится первая площадь с буквой Ё в названии
В Петербурге появится первая площадь с буквой Ё в названии
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Ижевске киллер организовывал убийства за крипту через даркнет: он готовил ...
Зеленский заявил о возможности полномасштабной войны с Россией
На КАД перекроют две полосы на время ремонта
В Ленобласти еще 180 человек заболели коронавирусом
На Краснопутиловской вспыхнула Mazda
На футбольные матчи на Газпром-Арену пустят лишь с QR кодом в сентябре
Путин прибыл на церемонию прощания с Зиничевым
В Петербурге зафиксировано 1504 новых случая коронавируса