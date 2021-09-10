«КовиВак» или «ЭпиВакКорона»: какую вакцину выбрать

Несмотря на то, что вакцинация в России идет уже несколько месяцев, многие граждане до сих пор озадачены, какой вакциной привиться. Первым в стране был выпущен «Спутник V», однако потом появился выбор: «КовиВак» или «ЭпиВакКорона». Рассказываем, в чем отличие двух последних препаратов.

«Что лучше: «КовиВак» или «ЭпиВакКорона»?», — вопрос, который продолжает занимать многих россиян. Специалисты давать прямую оценку препаратам не берутся, но в центре «Вектор», который разработал вторую вакцину», все-таки решили объяснить, чем отличаются две прививки.

И «ЭпиВакКорону», и «КовиВак» объединяет то, что в обоих препаратах содержится три пептида, вспомогательные вещества и белок-носитель.

Одно из основных отличий в том, что пептиды в «ЭпиВакКороне» синтезируются отдельно. Ранее заместитель генерального директора Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Татьяна Непомнящих сравнила пептиды с зернами кукурузы, а белок – с початком. По ее словам, в «ЭпиВакКороне» два таких зернышка объединены в одно, то есть в початке кроме обычных зерен есть и два побольше, которые состоят из двух частей.

Правда, она уточняла, что такое отличие позволят только производить вакцину в бОльшем объеме, пациенты же не ощущают разницы.

Впрочем, существует и еще одно отличие – «КовиВак» создан на основе цельного убитого вируса. При производстве «Спутника V» используют два разных типа аденовируса человека с фрагментом гена SARS-CoV-2. «ЭпиВакКорона» базируется на пептидной платформе из искусственно синтезированных фрагментов это же S-белка. Именно поэтому «КовиВак» считают «классической» вакциной, созданной по проверенному методу.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, где в Петербурге привиться «ЭпиВакКороной» или «КовиВаком».