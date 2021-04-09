Где привиться «ЭпиВакКороной» в Петербурге

В Петербурге привезли несколько тысяч доз вакцины «ЭпиВакКорона». Gazeta.SPb рассказывает, что известно о препарате и где жители Северной столицы могут сделать прививку.

Первая крупная партии вакцины «ЭпиВакКорона» поступила на Центральную фармацевтическую базу Северной столицы накануне, в четверг, 8 апреля.

В партии было 27 400 ампул. Эта вакцина, как и «Спутник V», двухфазовая, так что их хватит на то, чтобы привить 13 700 человек. Вторая доза вводится с интервалом не менее 14-21 дня.

«ЭпиВакКорона» — однокомпонентная синтетическая пептидная вакцина. Она была разработана Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор». Отличие этого препарата от «Спутника V» в том, что он не требует глубокой заморозки, его можно хранить при температуре от +2 до +8 градусов.

Вакцину уже развезли по пунктах вакцинации. Узнать, где можно привиться, поможет инфографика Gazeta.SPb.

Существует ряд противопоказаний к использованию «ЭпиВакКорону». Прививку нельзя делать при гиперчувствительности к компонентам препарата. Рисковать не стоит также людям с тяжелыми формами аллергии, с острыми инфекционными и неинфекционными заболеваниями, при обострении хронических заболеваний. Прививку не смогут сделать дети до 18 лет, беременные или кормящие женщины. Есть и другие противопоказания.

В комитете по здравоохранению ранее заверили, что все участники клинических испытаний чувствовали себя хорошо после вакцинации «ЭпиВакКороной». Некоторые чувствовали дискомфорт в области укола.

Отметим, что исследовать вакцину намерен НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера. Его специалисты составят рекомендацию по вакцинации препаратом тех, кто уже переболел коронавирусом.