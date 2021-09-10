В субботу в Ленобласти ожидается до 21 градусов тепла

В субботу в Ленобласти ожидается до 21 градусов тепла
Ожидается дождь. Фото: Baltphoto

В субботу, 11 сентября, в Ленинградской области облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь. Ветер южных направлений слабый.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ночное время суток температура воздуха окажется на уровне +8…+10 градусов, в прибрежных районах до +13 градусов, днём столбики термометров покажут +19…+21 градусов.

Атмосферное давление будет ночью повышаться, днем слабо понижаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что рабочая неделя начнется в Петербурге с теплой погоды. Как сообщили в пресс-службе ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в ночь на понедельник столбики термометров опустятся до +11…+13 градусов, днем потеплеет до +20…+22.

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