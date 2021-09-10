Выстрел в Колпино привел полицейских к незаконному торговцу оружием

Полицейским удалось задержать незаконного торговца оружия. Это произошло в ходе расследования инцидента со стрельбой из винтовки Мосина в Колпино.

Стрельба на одной из улиц Колпинского района Петербурга раздалась еще 12 мая 2021 года. Прибывшие в месту происшествия стражи порядка по горячим следам вычислили автомобиль, в котором лежало оружие, и установили владельца. Помимо винтовки Мосина, в салоне лежали карабин, штык и патроны.

Допросив 33-летнего задержанного хозяина машины, полицейские выяснили, где и при каких обстоятельствах он приобрел огнестрел. Эта информация спустя четыре месяца помогла правоохранителям раскрыть и пресечь незаконную торговлю оружием.

В сентябре оперативники задержали подозреваемого — 50-летнего индивидуального предпринимателя. Обыскав его место жительства, полицейские нашли несколько патронов для той же винтовки Мосина. Сейчас мужчину подозревают в незаконном приобретении, передаче, хранении, перевозке или ношении огнестрельного оружия и боеприпасов к нему (ст. 222 УК РФ).

Гораздо более существенная находка ждала правоохранителей в «офисе» торговца — юридическом адресе предпринимателя. Там лежали 203 патрона разных калибров, пистолет ТТ, карабин с четырьмя магазинами и граната без запала. Разбирательство продолжается, но уголовной ответственности владельцу незаконного бизнеса, видимо, не избежать.

Тем временем, уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство) завели в отношении 31-летнего жителя Ленинградской области после стрельбы в заведении города Приозерск. Вступив в перепалку с двумя незнакомцами, эмоциональный посетитель кафе семь раз выстрелил из травматического пистолета.