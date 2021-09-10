Тройное ДТП собралось на Кантемировском мосту

Тройное ДТП на Кантемировском мосту. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

Тройное ДТП на Кантемировском мосту. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

На Кантемировском мосту в Петербурге произошло массовое ДТП. Машины выстроились в паровозик.

Дорожный инцидент случился сегодня, 10 сентября. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Движение затруднено на самом мосту», — написал автор записи.

На кадрах видно, что дорогу не смогли поделить два легковых автомобиля и ГАЗель. У последних двух заметно пострадала передняя часть. По словам очевидцев, причиной столкновения стало несоблюдение дистанции.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что цементовоз залил проспект Обуховской обороны и собрал пробку.