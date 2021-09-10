Тройное ДТП собралось на Кантемировском мосту

На Кантемировском мосту в Петербурге произошло массовое ДТП. Машины выстроились в паровозик.
Дорожный инцидент случился сегодня, 10 сентября. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
«Движение затруднено на самом мосту», — написал автор записи.
На кадрах видно, что дорогу не смогли поделить два легковых автомобиля и ГАЗель. У последних двух заметно пострадала передняя часть. По словам очевидцев, причиной столкновения стало несоблюдение дистанции.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что цементовоз залил проспект Обуховской обороны и собрал пробку.