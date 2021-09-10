Ладожский мост разведут на 45 минут 13 сентября

Ладожский мост разведут на 45 минут 13 сентября
Ладожский мост. Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Автомобилистам стоит заранее продумать свой маршрут.

В Ленинградской области 13 сентября планируют разводить Ладожский мост. Он будет недоступен для автомобилистов 45 минут – с 15:00 до 15:45. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Известно, что автомобили не смогут ездить по трассе федерального значения из-за спуска по Неве барже-буксирного состава «Паллада». Это довольно высокое судно, поэтому мост придется завести на время. На его передвижение уйдет меньше часа, автомобилистам стоит заранее продумать свой маршрут.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Кронштадте воспламенился стоящий в сухом доке корабль. В данный момент нет сведений о пострадавших. Чтобы справиться с огнем от МЧС пришлось привлечь десять единиц техники и 45 человек личного состава.

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