«Следователи из Москвы» уговорили петербурженку перевести им 6,6 млн рублей

«Следователи из Москвы» уговорили петербурженку перевести им 6,6 млн рублей
Женщина обратилась за помощью в полицию. Фото: pixabay.com

Пожилая женщина испугалась за будущее своей квартиры и согласилась отдать деньги.

Жительница Санкт-Петербурге обманули мошенники на 6,6 миллионов рублей. Об этом пишут Невские новости, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.

Известно, что 74-летняя пенсионерка проживает на Камышовой улице. Она рассказала, что ей звонили мужчины, представлявшиеся сотрудниками следственного комитета Москвы. Мошенники уверяли, что в отношении квартиры пенсионерки готовится афера и, чтобы ее спасти, нужно перевести крупную сумму денег.

Женщина рассталась с 6,6 миллионами рублей, а затем обратилась за помощью в правоохранительные органы. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Невском районе мошенники у пенсионерки выманили почти 200 тыс. рублей.

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