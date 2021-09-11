На перекрестке Героев и Маршала Захарова легковушка сбила мотоциклиста

Инцидент произошел на перекрестке проспекта Героев и улицы Маршала Захарова. Фото: vk.com/spb_today

Инцидент произошел на перекрестке проспекта Героев и улицы Маршала Захарова. Фото: vk.com/spb_today

В Красносельском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием мотоцикла и легкового автомобиля.

По словам очевидцев, водитель универсала сбил мотоциклиста на перекрестке проспекта Героев и улицы Маршала Захарова.

«Универсал сбил мотоциклиста на перекрестке проспекта Героев и улицы Маршала Захарова», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информация о пострадавшем уточняется. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на проспекте Науки в Петербурге произошло смертельное ДТП. Дорогу не смогли поделить автомобилист и мотоциклист.